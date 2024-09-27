Ці зачіски старять: як не треба стригтися після 50 років

Стилісти дали рекомендації щодо стрижок і зачісок для жінок за 50, бо неправильний вибір може додати декілька зайвих років.

Розповідаємо, від яких зачісок краще відмовитися жінкам елегантного віку, бо такі стрижки старять і підкреслюють усі зморшки на шкірі обличчя.

Зачіски у формі шолома

Які зачіски не можна робити після 50 / Фото: pixabay.com

Наприклад, це може бути стрижка гарсон. Такі об’ємні "шоломи" на голові можна робити лише до 35 років. Адже через рівний зріз таких стрижок можна візуально додати собі декілька зайвих років. Жінкам вже після сорока краще вибирати текстуровані зачіски, які кардинально омолоджують та освіжають образ, допомагають почуватися ефектною та прекрасною водночас.

Рідкий чубчик

Які зачіски не можна робити після 50 / Фото: pixabay.com

Краще відмовитися від рідкого, короткого чи "рваного" чубчика, оскільки він буде підкреслювати відсутність об’єму на тонкому волоссі. Якщо вам хочеться стрижку, акцентовану чубчиком, краще вибирати середню довжину, наприклад, чубчик-шторку.

Начіс

Які зачіски не можна робити після 50 / Фото: pixabay.com

Така зачіска не лише зістарить, але й зробить загальний образ вульгарним, бо давно вийшла з моди. Щоб надати тонкому волоссю потрібного об’єму, можна зробити відповідну стрижку або скористатися мусом, який на відмінно вирішить проблему. Екстраординарного об’єму надають такі стрижки: боб, текстурована піксі, об’ємне каре, шеггі тощо.

Довге волосся

Які зачіски не можна робити після 50 / Фото: Freepik

Після сорока років волосся починає втрачати свій природний об’єм та густоту. Тому треба вибирати ті зачіски, які допомагатимуть тонкому пошкодженому волоссю візуально оздоровитися та набути густоти. Бо довге тонке волосся, яке не має об’єму, звисатиме уздовж ліній обличчя, підкреслюючи всі вікові зміни на шкірі. Якщо ви не бажаєте експериментувати з довжиною, можна вибрати подовжений боб чи каре, які структурують локони у правильну форму, додаючи їм об’єму.

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