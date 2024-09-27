Померла зірка фільмів "Гаррі Поттер" Меггі Сміт

Зірка фільмів "Гаррі Поттер", популярна британська акторка Меггі Сміт померла.

Знаменитості не стало сьогодні, 27 вересня. Меггі Сміт померла у лікарні у віці 89 років. Точної причини смерті поки що не оприлюднюють. Проте відомо, що поруч з нею в останні хвилини її життя були друзі й близькі. Про це повідомляє ВВС з посиланням на родичів акторки. У зірки залишилося двоє синів і п’ятеро онуків.

"З великим сумом ми повідомляємо про смерть Меггі Сміт. Вона мирно померла в лікарні сьогодні рано-вранці у п’ятницю, 27 вересня. Останні періоди вона провела з друзями та родиною. Вона залишила двох синів і п’ятьох люблячих онуків, які спустошені втратою особливої матері та бабусі", — йдеться в заяві сім'ї.

Меггі Сміт / Фото: Getty Images

Зірка найбільше запам'яталася своєю роллю Мінерви Макґонеґел у низці фільмів "Гаррі Поттер", яку вона продовжувала виконувати навіть коли проходила сеанси хіміотерапії під час лікування раку грудей ​​2007 року. Також знаковими для зірки стали такі персонажі — Дездемона з "Отелло" та леді Вайолет Кроулі з "Абатства Даунтон".

1969 року Меггі Сміт отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Розквіт міс Джин Броді", а 1978 року – за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Каліфорнійська сюїта".

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