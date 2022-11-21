Как быстро сварить свеклу, чтобы корнеплод не потерял своей пользы

Рассказываем обо всех способах, как сварить свеклу не только быстро, но и так, чтобы она сохранила все питательные свойства, была мягкой и вкусной.

В зависимости от размеров свеклы, сорта, плотности корнеплода свекла может вариться до готовности от 20 минут до нескольких часов. Быстрее всего можно сварить свеклу небольшого размера с тонкой кожурой. Готовая свекла легко прокалывается.

Как быстро сварить свеклу в кастрюле

Залейте помытую свеклу холодной водой, чтобы жидкость была на палец выше корнеплода. Не солите воду. После того как вода закипит, варите на среднем огне пол часа. Слейте горячую воду и залейте свеклу холодной водой. По мере нагрева воды, сливайте ее. Таким образом, свекла дойдет до готовности, а витаминов сохранится больше. Еще один вариант варки на плите такой – в кастрюлю со свеклой с кипящей водой осторожно добавьте 2 ст. л растительного масла, чтобы повысить температуру кипения. Варите овощи под крышкой 30 минут, а затем поставьте кастрюлю под проточную холодную воду на 10 минут.

Как быстро сварить свеклу

Как приготовить свеклу в микроволновке

В чем бы вы не готовили овощ, для быстрой варки свеклы берите корнеплод с тоненькой кожей.

Вымытую свеклу положите в емкость для микроволновки, налейте воду.

Варите с закрытой крышкой при максимальной мощности 12 минут, если мощность меньше, увеличьте время приготовления. Оставьте свеклу еще на 15 минут.

Если нет специальной посуды для микроволновки, можно использовать пищевой пакет на зипе.

Технология приготовления свеклы в пакете

Сделайте в пакете на зипе несколько проколов, поместите туда помытый овощ.

Уложите пакет со свеклой на тарелку для СВЧ-печи и готовьте на полной мощности 12 минут, соответственно на меньшей мощности – больше времени.

После выключения режима, оставьте пакет в микроволновке на минут 15, дверцу не открывайте.

Как сварить свеклу в пакете

Как сварить свеклу за 7 минут

Так быстро можно приготовить только молодую свеклу в пакете при полной мощности микроволновки. После завершения режима приготовления оставьте свеклу при закрытой дверце в печи минут на 15. Затем еще проложите пакет со свеклой в холодную воду. Это сделает корнеплод более мягким, к тому же его будет легче чистить.

Как сварить свеклу в мультиварке

Лучше всего для этого воспользоваться режимом "Варка на пару". Вымытый овощ разместите на специальной решетке в мультиварке, налейте воду на дно чаши. Закройте мультиварку, установите указанный режим пароварки. Таким образом, свекла в зависимости от сорта будет вариться до готовности до одного часа, может и больше.

Как запечь свеклу в духовке

Вымытую и обсушенную свеклу смажьте растительным маслом, заверните фольгу и запекайте в духовке при температуре 180-190°C до полу часа.

Как запечь свеклу в духовке

Как сварить свеклу для салата.

Чтобы быстро сварить свеклу для того же винегрета или другого салата, воспользуйтесь микроволновкой.

Вымытую свеклу залейте горячей водой, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.

Для сохранения цвета свеклы добавьте в воду одну ложку уксуса или лимонного сока в расчете на 1 л воды.

Варить под крышкой 10 минут при средней мощности. При недостаточной готовности, продолжит варку.

Слейте горячую воду и добавьте холодную. Оставьте на 15 минут, чтобы свекла лучше чистилась.

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