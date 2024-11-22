Як швидко висушити одяг після прання навіть у мороз: корисний лайфгак

Сушіння білизни взимку, особливо на холодному балконі, часто стає справжнім викликом. Проте, знаючи кілька простих хитрощів, з цим можна легко впоратися.

Про це пише "24 канал".

Чому не варто сушити одяг на балконі взимку?

У холодну пору року сушіння речей на балконі може зайняти багато часу. Ба більше, за сильного морозу одяг може обмерзнути, що негативно впливає на його якість. Тому, якщо ви хочете зберегти речі в хорошому стані, краще обирати для сушіння інші місця.

У квартирі теж важливо правильно обрати локацію. Не рекомендується сушити білизну у спальнях чи вітальні, оскільки це підвищує рівень вологості повітря, сприяє появі цвілі та може викликати алергію. Натомість віддавайте перевагу коридору чи ванній кімнаті.

Чому не можна сушити одяг на батареях?

Сушіння білизни на батареях, хоч і здається швидким способом, може зашкодити речам. Зокрема, ґумка на спідній білизні чи шкарпетках стає менш еластичною, а тканина швидше зношується. Крім того, волога, що випаровується, ускладнює циркуляцію тепла по квартирі.

Як швидко висушити речі вдома?

Максимальний віджим. Увімкніть підсилений режим віджиму у пральній машині, щоб зменшити кількість вологи в тканині.

Розміщення в нежитловій кімнаті. Розвішуйте білизну на сушарці там, де менше перебувають люди.

Провітрювання. Регулярно відчиняйте вікна для циркуляції повітря, щоб уникнути надмірної вологості.

Розгладжування тканини. Максимально розгладжуйте білизну перед сушінням, щоб вода не накопичувалася у складках.

Що робити, якщо одяг замерз на балконі?

Якщо білизна вже обмерзла, не складайте її та не намагайтеся ламати тканину – це може пошкодити волокна. Дочекайтеся, поки вона відтане. Щоб уникнути замерзання у майбутньому, можна додавати трохи солі у відсік пральної машини під час прання.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете швидко висушити речі навіть у найсуворішу зиму.

До слова, раніше повідомлялося, який засіб варто додати до порошку, щоб навіть дуже стара постіль була білосніжною та гладкою.

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