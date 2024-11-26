В якому стані енергосистема України: звіт "Укренерго"

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі залишається непростою. Крім того, споживання зростає через погодні умови.

Про це повідомили в "Укренерго".

Загальний стан енергосистеми

Як зазначають в "Укренерго", споживання зростає через зниження температури повітря. Сьогодні, 26 листопада, станом на 6:00, його рівень був на 5% вищим, ніж в той самий час попереднього дня. Це пояснюється утриманням морозної погоди в більшості областей упродовж всієї доби.

Через негоду залишаються знеструмленими 38 населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи у цих регіонах тривають.

"Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись з 14:00 до 21:00. Коли світло з’являється за графіком, будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", — наголосили у відомстві.

Додається, що внаслідок масованої дронової атаки цієї ночі у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення, попередні графіки застосування заходів обмеження там наразі не діють. Енергетики вже почали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергоживлення у регіоні.

Енергетики нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян. Так, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Для збалансування енергосистеми наразі в усіх регіонах застосовують графіки погодинних відключень.

"Увага! Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", — завершили енергетики.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 26 листопада, будуть діяти графіки відключення світла. Обмеження діятимуть: з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00.

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