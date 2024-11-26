Вночі в Чернівецькій області працювала ППО: що відомо

Вночі проти вівторка, 26 листопада, над територією Чернівецької області працювали сили ППО. Було знищено російський безпілотник.

Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк.

"Його уламки впали на територію сусідньої області. Руйнувань і жертв на території нашої області, на щастя, немає", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги в Тернополі лунали потужні вибухи. Росіяни вдарили "Шахедами" по місту. Минулося без потерпілих.

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