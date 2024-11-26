Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі в Чернівецькій області працювала ППО: що відомо

Вночі в Чернівецькій області працювала ППО: що відомо

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Уламки впали на території сусідньої області.

Вночі проти вівторка, 26 листопада, над територією Чернівецької області працювали сили ППО. Було знищено російський  безпілотник. 

Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк.

"Його уламки впали на територію сусідньої області. Руйнувань і жертв на території нашої області, на щастя, немає", - наголосив він. 

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги в Тернополі лунали потужні вибухи. Росіяни вдарили "Шахедами" по місту. Минулося без потерпілих.

Читайте також: 

Людей діставали з-під уламків! Ворог прицільно цілить в жилий квартал Одеси

Людей діставали з-під уламків! Ворог прицільно цілить в жилий квартал Одеси

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація