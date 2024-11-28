Через атаку РФ запізнюються потяги "УЗ": список рейсів

Через знеструмлення, що сталися через обстріл окупаційних військ, окремих ділянок залізниці на понад годину запізнюються поїзди "Укрзалізниці"

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", - наголосили в компанії.

Зазначається, що понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом. Ситуація із рухом стабільна та контрольована, додали в "УЗ".

Затримуються такі поїзди:

№19/20 Хелм-Київ-Пас. (+1:23)

№67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+01:23)

№77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+1:11)

№1/2 Харків-Пас.-Івано-Франківськ (+1:02)

№003/004 Запоріжжя-1-Ужгород (+01:40)

№97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+0:54)

№201/202 Харків-Пас.-Ворохта (+01:02)

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:38)

№351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:30)

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:24)

№181/182 Івано-Франківськ-Дніпро-Головний (+0:15)

№103/104 Львів-Краматорськ (+0:13)

№25/26 Одеса-Головна-Ясіня (+0:10)

№135/136 Одеса-Головна-Чернівці (+0:10)

№43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:08)

№67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:08)

№47/48 Ужгород-Запоріжжя-1 (+0:08)

№63/64 Львів-Харків-Пас. (+0:06)

№111/112 Львів-Ізюм (+0:05)

Актуальна інформація щодо відхилень від розкладу за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform