Через атаку РФ запізнюються потяги "УЗ": список рейсів

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Через знеструмлення, що сталися через обстріл окупаційних військ, окремих ділянок залізниці на понад годину запізнюються поїзди "Укрзалізниці"
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", - наголосили в компанії.
Зазначається, що понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом. Ситуація із рухом стабільна та контрольована, додали в "УЗ".
Затримуються такі поїзди:
- №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+1:23)
- №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+01:23)
- №77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+1:11)
- №1/2 Харків-Пас.-Івано-Франківськ (+1:02)
- №003/004 Запоріжжя-1-Ужгород (+01:40)
- №97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+0:54)
- №201/202 Харків-Пас.-Ворохта (+01:02)
- №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:38)
- №351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:30)
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:24)
- №181/182 Івано-Франківськ-Дніпро-Головний (+0:15)
- №103/104 Львів-Краматорськ (+0:13)
- №25/26 Одеса-Головна-Ясіня (+0:10)
- №135/136 Одеса-Головна-Чернівці (+0:10)
- №43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:08)
- №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:08)
- №47/48 Ужгород-Запоріжжя-1 (+0:08)
- №63/64 Львів-Харків-Пас. (+0:06)
- №111/112 Львів-Ізюм (+0:05)
Актуальна інформація щодо відхилень від розкладу за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform