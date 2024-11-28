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Через атаку РФ запізнюються потяги "УЗ": список рейсів

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Через атаку РФ запізнюються потяги "УЗ": список рейсів

Поїзд "УЗ". / Фото: commons.wikimedia.org

доповнється

Через знеструмлення, що сталися через обстріл окупаційних військ, окремих ділянок залізниці на понад годину запізнюються  поїзди "Укрзалізниці"

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", - наголосили в компанії.

Зазначається, що понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом. Ситуація із рухом стабільна та контрольована, додали в "УЗ".

Затримуються такі поїзди:

  • №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+1:23)
  • №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+01:23)
  • №77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+1:11)
  • №1/2 Харків-Пас.-Івано-Франківськ (+1:02)
  • №003/004 Запоріжжя-1-Ужгород (+01:40)
  • №97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+0:54)
  • №201/202 Харків-Пас.-Ворохта (+01:02)
  • №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:38)
  • №351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:30)
  • №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:24)
  • №181/182 Івано-Франківськ-Дніпро-Головний (+0:15)
  • №103/104 Львів-Краматорськ (+0:13)
  • №25/26 Одеса-Головна-Ясіня (+0:10)
  • №135/136 Одеса-Головна-Чернівці (+0:10)
  • №43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:08)
  • №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:08)
  • №47/48 Ужгород-Запоріжжя-1 (+0:08)
  • №63/64 Львів-Харків-Пас. (+0:06)
  • №111/112 Львів-Ізюм (+0:05)

Актуальна інформація щодо відхилень від розкладу за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

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