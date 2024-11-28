Росіяни атакували Рівненську область: що відомо про наслідки

Інформації про потерпілих немає.

У четвер, 28 листопада, російська армія атакувала Рівненську область. Зокрема, в обласному центрі лунали вибухи.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Триває ракетна атака на Рівненщину. Зберігайте спокій, залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив він.

За словами голови ОВА, наразі відомо про відключення світла на Рівненщині. На разі в області без електропостачання залишилося понад 280 тисяч абонентів. Крім того, є перебої з водою.

Також школи Рівного та частини Рівненського району було переведено на дистанційне навчання.

Як повідомлялося, під час вранішньої повітряної тривоги у Миколаєві сталися вибухи. ПС попереджали про загрозу ракетного удару.

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