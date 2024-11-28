Из-за атаки РФ опаздывают поезда "УЗ": список рейсов

Отставание от графиков будут сокращаться.
Из-за обесточения, произошедших из-за обстрела оккупационных войск, отдельных участков железной дороги на более часа опаздывают поезда " Укрзализныци "
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше одного часа для шести поездов, но там работают резервные тепловозы. Отставание от графика будем постепенно сокращать", — отметили в компании.
Отмечается, что более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию. Ситуация с движением стабильная и контролируемая.
Задерживаются следующие поезда:
- №19/20 Хелм-Киев-Пас.
- №67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пас.
- №77/78 Одесса-Главная-Ковель-Пас.
- №1/2 Харьков-Пас.-Ивано-Франковск (+1:02)
- №003/004 Запорожье-1-Ужгород (+01:40)
- №97/98 Киев-Пас.-Ковель-Пас.
- №201/202 Харьков-Пасс.-Ворохта (+01:02)
- №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас.
- №351/352 Киев-Пасс.-Кишинеу (+0:30)
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:24)
- №181/182 Ивано-Франковск-Днепр-Главный (+0:15)
- №103/104 Львов-Краматорск (+0:13)
- №25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:10)
- №135/136 Одесса-Главная-Черновцы (+0:10)
- №43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:08)
- №67/68 Киев-Пасс.-Варшава-Восточная (+0:08)
- №47/48 Ужгород-Запорожье-1 (+0:08)
- №63/64 Львов-Харьков-Пасс.
- №111/112 Львов-Изюм (+0:05)
Актуальная информация об отклонениях от расписания по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины.
Читайте также: