Из-за атаки РФ опаздывают поезда "УЗ": список рейсов

Отставание от графиков будут сокращаться.

Из-за обесточения, произошедших из-за обстрела оккупационных войск, отдельных участков железной дороги на более часа опаздывают поезда " Укрзализныци "

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше одного часа для шести поездов, но там работают резервные тепловозы. Отставание от графика будем постепенно сокращать", — отметили в компании.

Отмечается, что более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию. Ситуация с движением стабильная и контролируемая.

Задерживаются следующие поезда:

№19/20 Хелм-Киев-Пас.

№67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пас.

№77/78 Одесса-Главная-Ковель-Пас.

№1/2 Харьков-Пас.-Ивано-Франковск (+1:02)

№003/004 Запорожье-1-Ужгород (+01:40)

№97/98 Киев-Пас.-Ковель-Пас.

№201/202 Харьков-Пасс.-Ворохта (+01:02)

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас.

№351/352 Киев-Пасс.-Кишинеу (+0:30)

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:24)

№181/182 Ивано-Франковск-Днепр-Главный (+0:15)

№103/104 Львов-Краматорск (+0:13)

№25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:10)

№135/136 Одесса-Главная-Черновцы (+0:10)

№43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:08)

№67/68 Киев-Пасс.-Варшава-Восточная (+0:08)

№47/48 Ужгород-Запорожье-1 (+0:08)

№63/64 Львов-Харьков-Пасс.

№111/112 Львов-Изюм (+0:05)

Актуальная информация об отклонениях от расписания по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины.

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