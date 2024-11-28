Россияне ударили ракетами по Харькову: власти сообщили первые детали

Пока не сообщается о жертвах или пострадавших.

Сегодня, 28 ноября, оккупанты атаковали Харьков ракетами.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрела.

"В результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и повреждены остекления окон жилого многоэтажного дома", — написал он.

Напомним, 28 ноября ВС РФ атакуют энергетические объекты Украины в разных регионах. Взрывы раздавались в Харькове, Шостке, Одессе, Кропивницком, Луцке, Киеве,Хмельницком. Есть попадание и повреждение энергетических объектов.

Из-за попадания возникли перебои с водой и светом. Введены графики экстренных отключений.

Читайте также: