Во Львовской области раздаются взрывы

В частности, опасность для города Стрый.

В четверг, 28 ноября, во Львовской области прогремели сильные взрывы. Громко было около города Стрый.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и ПС.

"Ракета с Тернопольщины курсом на Стрый через Ивано-Франковскую область", - предупредили в Воздушных силах.

Кроме того, глава ОВА Максим Козицкий предупреждал об опасности для города Стрый.

Напомним, впоследствии стало известно, что РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области. Кроме того, в регионе 523 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

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