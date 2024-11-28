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Зранку Росія атакувала Буковину: що відомо про обстріл

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Зранку Росія атакувала Буковину: що відомо про обстріл

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

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У четвер, 27 листопада, під час повітряної тривоги у Чернівецькій області спрацювали сили протиповітряної оборони. Було збито російську ракету.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. 

"Під час ранкової атаки Сили ППО знищили ворожу ракету над територією Чернівецької області", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей пошкоджено декілька житлових будинків у Дністровському районі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

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