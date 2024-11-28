В Кропивницком прогремели мощные взрывы: в части города пропал свет

В ночь на 28 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр", из-за чего в разных регионах раздавались взрывы.

Об этом сообщило "Суспільне".

В частности, взрывы прогремели и в Кропивницком. После этого в части города исчез свет и начались перебои с подачей воды.

На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях не было.

Ранее стало известно, что Харьков россияне атаковали ракетами. Больше об этом читайте в новости.

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