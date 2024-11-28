Россияне накрыли Харьков ракетами: раздаются взрывы

Сегодня в Харькове были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из самых больших районов Харькова. Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности находитесь в безопасных местах", — написал он.

По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

Пока информации о пострадавших не поступало.

Напомним, во время массированного удара врага пострадала и Волынь.

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