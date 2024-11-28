Россия ударила по Винницкой области: повреждены дома

По меньшей мере, один человек травмирован.

Российская армия атаковала Винницкую область 28 ноября. В результате атаки есть незначительные разрушения. Травмирована женщина.

Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

"В Винницкой области в результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, вспыхнул частный автомобиль", — говорится в сообщении.

По ее словам, все соответствующие службы работают по профилю.

Напомним, с ночи 28 ноября российская армия массированно атаковала Украину ракетами. В ряде областей страны раздавались взрывы. Произошли "прилеты".

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