Россия ударила по Винницкой области: повреждены дома

По меньшей мере, один человек травмирован.
Российская армия атаковала Винницкую область 28 ноября. В результате атаки есть незначительные разрушения. Травмирована женщина.
Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.
"В Винницкой области в результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, вспыхнул частный автомобиль", — говорится в сообщении.
По ее словам, все соответствующие службы работают по профилю.
Напомним, с ночи 28 ноября российская армия массированно атаковала Украину ракетами. В ряде областей страны раздавались взрывы. Произошли "прилеты".