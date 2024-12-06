Підуть на корм ракам: експерт про наміри росіян форсувати Дніпро

Можливе форсування річки Дніпро стане надважким завданням для російських загарбників, а інформація про підготовку 300 човнів є відволікаючим маневром.

Про це в етері РБК-Україна заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він заявив, що на 300 човнів можна вмістити приблизно 1,5 тисячі людей, що буде рівнятись двом батальоно-тактичним групам. Такої кількості недостатньо для форсування Дніпра, тому це стане надважким завданням для ворога.

"300 човнів, це хіба, що спроба створити плацдарм, щоб далі туди переправляти важку техніку, будувати понтонні переправи. Плацдарм за правилами має бути 10 кілометрів широтою й вглиб приблизно так само. Це має бути такий квадрат 10 на 10 кілометрів, ну хоча б в половину його зробити, щоб мінометами не можна було обстрілювати", - пояснив Гетьман.

Він зазначив, що ворог може готуватись до форсування Дніпра, але велика кількість загарбників не допливе до правого берега і відправить "годувати раків".

"Це непогано нищиться касетними снарядами, які в нас є. Мені здається, це більше схоже на відволікаючий маневр, бо з правого берега обстрілювати човни, це як в тирі", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що путінська армія може планувати наступ на Херсон через річку.

Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ намагається закріпитися на островах поблизу Херсона.

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