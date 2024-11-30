У Херсоні росіяни знову атакували маршрутку з дрона, постраждали люди

У Дніпровському районі Херсона російські військові завдали удару по громадському транспорту. Постраждали чотири людини.

Про це повідомила пресслужба Херсонська ОВА.

Ворог скинув вибухівку з дрона на маршрутку, що призвело до поранень чотирьох осіб. Серед постраждалих — троє жінок віком 35, 52 і 62 роки, які зазнали вибухових травм та уламкових поранень живота. Також 59-річний чоловік отримав ушкодження гомілки.

"Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині російський дрон атакував "швидку".

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