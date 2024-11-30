В Херсоне россияне снова атаковали маршрутку с дрона, пострадали люди

В результате удара пострадали четыре человека.
В Днепровском районе Херсона российские военные нанесли удар по общественному транспорту. Пострадали четыре человека.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонского ОВА.
Враг сбросил взрывчатку с дрона на маршрутку, что привело к ранениям четырех человек. Среди пострадавших — три женщины в возрасте 35, 52 и 62 года, которые получили взрывные травмы и обломочные ранения живота. Также 59-летний мужчина получил повреждение голени.
"Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медпомощи", — говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области российский дрон атаковал "скорую".
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