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В Херсоне россияне снова атаковали маршрутку с дрона, пострадали люди

В Херсоне россияне снова атаковали маршрутку с дрона, пострадали люди

РФ обстреляла автобус / Иллюстративное фото: Иван Федоров

В результате удара пострадали четыре человека.

В Днепровском районе Херсона российские военные нанесли удар по общественному транспорту. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского ОВА.

Враг сбросил взрывчатку с дрона на маршрутку, что привело к ранениям четырех человек. Среди пострадавших — три женщины в возрасте 35, 52 и 62 года, которые получили взрывные травмы и обломочные ранения живота. Также 59-летний мужчина получил повреждение голени.

"Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медпомощи", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области российский дрон атаковал "скорую".

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