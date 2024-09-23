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В Херсонской области российский дрон атаковал "скорую": пострадали фельдшер и водитель

В Херсонской области российский дрон атаковал "скорую": пострадали фельдшер и водитель

Российские военные атаковали автомобиль скорой помощи / Фото: Associated Press

У пострадавших обнаружены взрывные травмы и контузии.

Российские военные утром из дрона атаковали автомобиль скорой помощи возле села Ромашково Херсонской области. Из-за сброса взрывчатки транспортное средство получило повреждения.

Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.

В результате взрыва пострадали 58-летний фельдшер и 50-летний водитель. В них зафиксированы взрывчатые травмы и контузии. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, ночью враг атаковал Запорожье, нанеся по меньшей мере семь авиаударов. В результате российской атаки количество раненых возросло до 16 человек. Повреждены многоэтажки, частные дома, учебные заведения и автомобили.

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