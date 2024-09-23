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Как сделать хвост со скрытой резинкой

Как сделать хвост со скрытой резинкой

Как сделать хвост со скрытой резинкой / Фото: Credits

Попробуйте сделать этот элегантный хвост, который подойдет на длинные и средней длины волосы.

Фешнблогер breanna cohoon показала очень простой и быстрый способ, как сделать хвост со скрытой резинкой.

Что понадобится:

  • Маленькая резинка

Что делать:

  • Разделите волосы пополам горизонтально и подберите верхнюю часть;
  • Нижнюю часть разделите пополам и пустите пряди вперед;
  • Опустите верхнюю часть волос и зафиксируйте двумя прядями нижней части с помощью узла. Свяжите две пряди сверху;
  • Два хвостика узла пустите под основную часть волос и зафиксируйте небольшой резинкой.

При необходимости, можете немного распушить узел, добавив ему объем.

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