Попробуйте сделать этот элегантный хвост, который подойдет на длинные и средней длины волосы.
Фешнблогер breanna cohoon показала очень простой и быстрый способ, как сделать хвост со скрытой резинкой.
Что понадобится:
- Маленькая резинка
Что делать:
- Разделите волосы пополам горизонтально и подберите верхнюю часть;
- Нижнюю часть разделите пополам и пустите пряди вперед;
- Опустите верхнюю часть волос и зафиксируйте двумя прядями нижней части с помощью узла. Свяжите две пряди сверху;
- Два хвостика узла пустите под основную часть волос и зафиксируйте небольшой резинкой.
При необходимости, можете немного распушить узел, добавив ему объем.
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