Попробуйте сделать этот элегантный хвост, который подойдет на длинные и средней длины волосы.

Фешнблогер breanna cohoon показала очень простой и быстрый способ, как сделать хвост со скрытой резинкой.

Что понадобится:

Маленькая резинка

Что делать:

Разделите волосы пополам горизонтально и подберите верхнюю часть;

Нижнюю часть разделите пополам и пустите пряди вперед;

Опустите верхнюю часть волос и зафиксируйте двумя прядями нижней части с помощью узла. Свяжите две пряди сверху;

Два хвостика узла пустите под основную часть волос и зафиксируйте небольшой резинкой.

При необходимости, можете немного распушить узел, добавив ему объем.

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