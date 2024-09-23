В наряде с пайетками, бисером и кружевом: Кьяра Ферраньи появилась на вручении премии

Платье было сдержанного цвета, но выглядело роскошно.
Итальянский инфлюенсер - 37-летняя Кьяра Ферраньи - появилась на светском мероприятии. Звезда посетила вручение премии Sustainable Fashion Awards, которое прошло в театре Ла Скала в Милане.
Кьяра надела для церемонии роскошное архивное платье со шлейфом из коллекции DSquared2 осень-зима 2013. Наряд был на тонких бретельках, имел длинное декольте, а также декор кружевом, бисером и пайетками.
Это темно-серое платье Ферраньи носила в сочетании с босоножками на каблуках и украшениями с бриллиантами. Также она сделала лаконичную прическу с пробором и макияж в нюдовой гамме.
Мероприятие состоялось в рамках Миланской Недели моды и ознаменовало ее завершение. Награды на церемонии вручались за вклад в устойчивое развитие мировой модной индустрии.
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