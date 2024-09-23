У вбранні з лелітками, бісером і мереживом: К'яра Ферраньї з'явилася на врученні премії

Сукня була стриманого кольору, однак мала розкішний виглдя.
Італійська інфлюєнсерка – 37-річна К'яра Ферраньї – з'явилася на світському заході. Зірка відвідала вручення премії Sustainable Fashion Awards, яке відбулося у театрі Ла Скала у Мілані.
Кьяра одягла на церемонію розкішну архівну сукню зі шлейфом з колекції DSquared2 осінь-зима 2013. Вбрання було на тонких бретельках, мало довге декольте, а також декор мереживом, бісером та лелітками.
Цю темно-сіру сукню Ферраньї носила у поєднанні з босоніжками на підборах та прикрасами з діамантами. Також вона зробила лаконічну зачіску з проділом та макіяж у нюдовій гамі.
Захід відбувся в межах Міланського Тижня моди та ознаменував його завершення. Нагороди на церемонії вручалися за внесок у сталий розвиток світової модної промисловості.
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