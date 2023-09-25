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У вінтажній сукні з великим декольте: К'яра Ферраньї засвітила сліди від купальника на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У вінтажній сукні з великим декольте: К'яра Ферраньї засвітила сліди від купальника на червоній доріжці

К'яра Ферраньї / Фото: Associated Press

Вона обрала вбрання, розроблене модельєром Томом Фордом.

Інфлюенсерка та фешнблогерка — 36-річна італійка К'яра Ферраньї — відвідала церемонію вручення премії за внесок у сталий розвиток моди CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Захід проводився в останній день міланського Тижня моди у театрі Ла Скала.

На червоній доріжці К'яра з'явилася в білій довгій сукні з невеликим шлейфом. Вона була вінтажною і вперше представлена у колекції Gucci 1996 року, яку розробив Том Форд.

Головною прикрасою цієї сукні був дзеркальний пояс на талії та дуже глибоке декольте, яке демонструвало сліди від купальника. Також зірка зібрала волосся у зачіску, доповнила вбрання кількома золотими прикрасами та зробила трендовий лате-макіяж.

К'яра Ферраньї / © Associated Press
К'яра Ферраньї / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали інші знаменитості: Джуліанна Мур, Джесіка Честейн, Донателла Версаче, Б'янка Балті.

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Дата публікації
Перегляди
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