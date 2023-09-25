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Дмитро Гордон приголомшив несподіваним дуетом зі своєю дружиною

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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271
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Дмитро Гордон приголомшив несподіваним дуетом зі своєю дружиною

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Зіркове подружжя заспівало про друзів.

Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон здивував шанувальників своїм співочим талантом. 

Разом зі своєю дружиною, журналісткою Олесею Бацман, Гордон записав пісню, в якій заспівав про друзів. Відео з виконанням українськомовного треку інтерв'юер поділився на своїй сторінці в Instagram. 

Кліп Гордон та Бацман записали у студії звукозапису. Спочатку у кадрі з'явився лише журналіст, а потім до нього доєдналася його дружина. 

"Ми з Олесею бажаємо вам гарного тижня та гарних друзів", - написав Гордон.

Дмитро Гордон заспівав у дуеті з дружиною

Дмитро Гордон заспівав у дуеті з дружиною

Шанувальники інтерв'юера були дуже здивовані несподіваною публікацією, а дехто навіть і не підозрював, що у Дмитра є такий талант.

  • Я у захваті! 
  • Чому ви раніше не співали?
  • Виявляється, у вас такий гарний голос!
  • Класний дует! Співайте частіше!

Раніше сайт ТСН.ua розповів про три шлюби Дмитра Гордона, а також показав, який вигляд мають семеро дітей журналіста.

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Дата публікації
Перегляди
271
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