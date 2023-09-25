Дмитро Гордон приголомшив несподіваним дуетом зі своєю дружиною

Зіркове подружжя заспівало про друзів.
Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон здивував шанувальників своїм співочим талантом.
Разом зі своєю дружиною, журналісткою Олесею Бацман, Гордон записав пісню, в якій заспівав про друзів. Відео з виконанням українськомовного треку інтерв'юер поділився на своїй сторінці в Instagram.
Кліп Гордон та Бацман записали у студії звукозапису. Спочатку у кадрі з'явився лише журналіст, а потім до нього доєдналася його дружина.
"Ми з Олесею бажаємо вам гарного тижня та гарних друзів", - написав Гордон.
Шанувальники інтерв'юера були дуже здивовані несподіваною публікацією, а дехто навіть і не підозрював, що у Дмитра є такий талант.
- Я у захваті!
- Чому ви раніше не співали?
- Виявляється, у вас такий гарний голос!
- Класний дует! Співайте частіше!
Раніше сайт ТСН.ua розповів про три шлюби Дмитра Гордона, а також показав, який вигляд мають семеро дітей журналіста.
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