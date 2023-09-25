Як самостійно, без спеціальної техніки прибрати пень на ділянці

Щоб позбутися старих пеньків не завжди є можливість найняти робочу силу та спеціальну техніку. Якщо спиляна одна яблуня чи груша не варто шукати додаткові можливості для чищення ділянки - видалити пень можна і самостійно, розказуємо як.

Пень можна спалити

Такий варіант не лише не вимагає фінансових витрат на оренду спеціальної техніки і виклик фахівців, але і дозволяє отримати в результаті корисну підгодівлю - деревну золу.

Щоб швидко спалити пень, потрібно спочатку просвердлити в ньому велику кількість отворів, в які залити спеціальну рідину для розпалювання та підпалити пень. Але потрібно бути обережним, дивитись, щоб поруч з пнем не повинно бути ніяких комунікацій і на відстані декілька метрів - дерев.

Деякий час потрібно буде підтримувати вогонь, далі дерево буде горіти саме. Залежно від розміру корчі, пень може повністю згоріти за 12-15 годин.

Як позбавитись пню за допомогою води

В цьому випадку необхідно на відстані пів метра від пенька вирити яму. Далі необхідно подавати туди воду під тиском, розмиваючи ґрунт біля кореневої системи. Таким чином підземна частина поступово залишиться без землі, що значно полегшить її видалення.

Як знищити пень за допомогою хімічних препаратів

Сечовина або калійна чи натрієва селітра - цей варіант підходить для тих, кому непотрібно терміново видалити пень. Для видалення пенька за допомогою цих хімічних речовин потрібно просвердлити в деревині декілька отворів з діаметром від 1 до 3 см, в які закласти речовину. Після цього пень треба обмотати пакетом або поліетиленовою плівкою. Через 9-12 місяців від нього нічого не залишиться.

Крім довготривалості процесу знищення пенька, використання цих хімічних речовин у високих концентраціях ще й небезпечні для рослин. Тому, якщо поряд росте багато рослин, видалення пнів кислотою є не дуже хорошою ідеєю.

Знищити пень за допомогою кухонної солі

Замість сечовини та селітри в отвори у пні можна засипати кухонну сіль. Полити водою та закрити плівкою. Але потрібно мати на увазі, що сіль діє тільки на свіжозрубане дерево. І потрібно пам'ятати, що сіль проникаючи в ґрунт, робить його непридатним для вирощування будь-яких культур.

Викорчувати пень за допомогою лебідки

Якщо потрібно видалити пень швидко і повністю, можна використати ручну лебідку.

Щоб спростити викорчовування, слід залишати пень заввишки близько 1 метра. Якщо пень короткий, підв'язати трос для лебідки до нього буде складніше. Лебідку необхідно надійно закріпити, найкраще - на сусідньому дереві або стовпі. Щоб не створювати навантаження на дерево, лебідку слід закріпити додатковими способами.

Перед викорчовуванням пень необхідно прокопати по колу, створювати додаткові навантаження під час викорчовування особливого сенсу немає. Щоб викорчувати пень за допомогою лебідки, потрібно обв'язати його металевим тросом і, натягуючи його важелем, витягнути із землі. Метод ефективний, проте багато що залежить від того, як закріплена лебідка.

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