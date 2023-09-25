Как самостоятельно, без специальной техники убрать пень на участке

Чтобы избавиться от старых пней не всегда есть возможность нанять рабочую силу и специальную технику. Если спиленная одна яблоня или груша не стоит искать дополнительные возможности для чистки участка – удалить пень можно и самостоятельно, рассказываем как.

Пень можно сжечь

Такой вариант не только не требует финансовых затрат на аренду специальной техники и вызов специалистов, но и позволяет получить в результате полезную подкормку – древесную золу.

Чтобы быстро сжечь пень, нужно сначала просверлить в нем большое количество отверстий, в которые залить специальную жидкость для розжига и поджечь пень. Но нужно быть осторожным, смотреть, чтобы рядом с пнем не должно быть никаких коммуникаций и на расстоянии нескольких метров – деревьев.

Некоторое время нужно будет поддерживать огонь, дальше дерево будет гореть само. В зависимости от размера коряги, пень может полностью сгореть за 12-15 часов.

Как избавиться от пня с помощью воды

В этом случае необходимо на расстоянии полметра от пня вырыть яму. Далее необходимо подавать туда воду под давлением, размывая почву возле корневой системы. Таким образом, подземная часть постепенно останется без земли, что значительно облегчит ее удаление.

Как уничтожить пень с помощью химических препаратов

Мочевина, калийная или натриевая селитра – этот вариант подходит для тех, кому не нужно срочно удалить пень. Для удаления пенька с помощью этих химических веществ нужно просверлить в древесине несколько отверстий диаметром от 1 до 3 см, в которые заложить вещество. После этого пень нужно обмотать пакетом или полиэтиленовой пленкой. Через 9-12 месяцев от него ничего не остается.

Помимо длительности процесса уничтожения пенька, использование этих химических веществ в высоких концентрациях еще и опасно для растений. Поэтому, если рядом растет много растений, удаление пней кислотой не очень хорошая идея.

Уничтожить пень с помощью поваренной соли

Вместо мочевины и селитры в отверстия в корню можно засыпать поваренную соль. Полить водой и закрыть пленкой. Но нужно иметь в виду, что соль действует только на свежесрубленное дерево. И нужно помнить, что соль, проникая в почву, делает ее непригодной для выращивания любых культур.

Выкорчевать пень с помощью лебедки

Если нужно удалить пень быстро и полностью, можно использовать ручную лебедку.

Чтобы упростить выкорчевку, следует оставлять пень высотой около 1 метра. Если короткий пень, подвязать трос для лебедки к нему будет сложнее. Лебедку необходимо надежно закрепить, лучше всего – на соседнем дереве или столбе. Чтобы не создавать погрузку на дерево, лебедку следует закрепить дополнительными способами.

Перед выкорчевкой пень необходимо прокопать по кругу, создавать дополнительные нагрузки при выкорчевывании особого смысла нет. Чтобы выкорчевать пень с помощью лебедки, нужно обвязать металлическим тросом и, натягивая его рычагом, вытащить из земли. Метод эффективен, однако многое зависит от того, как закреплена лебедка.

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