Дмитрий Гордон ошеломил неожиданным дуэтом со своей женой

Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон удивил поклонников своим певческим талантом.

Вместе со своей женой, журналисткой Олесей Бацман, Гордон записал песню, в которой спел о друзьях. Видео с исполнением украиноязычного трека интервьюер поделился на своей странице в Instagram.

Клип Гордон и Бацман записали в звукозаписывающей студии. Сначала в кадре появился только журналист, а затем к нему присоединилась его жена.

"Мы с Олесей желаем вам хорошей недели и хороших друзей", – написал Гордон.

Дмитрий Гордон спел в дуэте с женой

Поклонники интервьюера были очень удивлены неожиданной публикацией, а некоторые даже и не подозревали, что у Дмитрия есть такой талант.

Я в восторге!

Почему вы раньше не пели?

Оказывается, у вас такой хороший голос!

Классный дуэт! Пойте почаще!

Ранее сайт ТСН.ua рассказал о трех браках Дмитрия Гордона, а также показал, как выглядят семеро детей журналиста.

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