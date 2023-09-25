Дмитрий Гордон ошеломил неожиданным дуэтом со своей женой

Звездные супруги спели о друзьях.
Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон удивил поклонников своим певческим талантом.
Вместе со своей женой, журналисткой Олесей Бацман, Гордон записал песню, в которой спел о друзьях. Видео с исполнением украиноязычного трека интервьюер поделился на своей странице в Instagram.
Клип Гордон и Бацман записали в звукозаписывающей студии. Сначала в кадре появился только журналист, а затем к нему присоединилась его жена.
"Мы с Олесей желаем вам хорошей недели и хороших друзей", – написал Гордон.
Поклонники интервьюера были очень удивлены неожиданной публикацией, а некоторые даже и не подозревали, что у Дмитрия есть такой талант.
- Я в восторге!
- Почему вы раньше не пели?
- Оказывается, у вас такой хороший голос!
- Классный дуэт! Пойте почаще!
Ранее сайт ТСН.ua рассказал о трех браках Дмитрия Гордона, а также показал, как выглядят семеро детей журналиста.
Читайте также: