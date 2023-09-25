РФ систематически пытала украинцев до смерти – ООН получила доказательства

Совет ООН по правам человека в Женеве известил методы пыток и предоставил факты.

В ООН подтвердили, что Россия применяла на временно захваченных территориях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что повлекли смерть некоторых жертв.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление главы Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрик Мозе.

Команда Мозе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток оккупантами в контролируемых ими районах было масштабным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводило к смерти жертвы", – сказал Мозе.

Мозе находился в деоккупированных регионах Украины в Херсонской и Запорожской областях.

Он установил, что пытки применялись преимущественно в центрах заключения, которыми руководят российские власти.

Россия отрицает совершение зверств или умышленное причинение вреда гражданскому населению в Украине. Ей была предоставлена возможность ответить на обвинения на заседании Совета ООН, но ни один российский представитель не пришел.

Между тем, стало известно, что представители Международного Красного Креста в РФ издевались над украинскими военнопленными.

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