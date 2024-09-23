Не вціліло нічого: з'явилося відео затонулого батискафа "Титан"

Кадри уламків затонулого батискафа Titan компанії OceanGate були опубліковані береговою охороною США.

Про це пише Futurism.

Батискаф було розчавлено тиском під час занурення до місця аварії "Титаніка" торік, внаслідок чого загинули всі 5 осіб, які перебували на борту.

Відео з місця аварії батискафа було знято за допомогою керованого дрона берегової охорони. Камера на безпілотнику зафіксувала знищений корпус батискафа, а також сферичні куполи, які були встановлені на передній і задній частині судна.

На відеозаписі видно, що від вуглеволокна залишилися лише кілька чорних фрагментів, які розкидані навколо уламків.

Що відомо про катастрофу "Титану"

Підводний апарат OceanGate Expeditions зник о четвертій ранку 18 червня. На його борту перебували заможні пасажири, які заплатили по 250 тисяч доларів за квиток. Зниклий туристичний підводний човен востаннє подавав сигнал, коли перебував над пунктом призначення — "Титаніком".

23 червня Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху, коли вони занурювалися в похмурі глибини океану для дослідження 111-річних руїн "Титаніка". Уламки, знайдені на глибині майже 12 500 футів, відповідають "катастрофічній втраті тиску в камері", що означає, що океанська вага розтрощила її після того, як "Титан" втратив зв'язок з надводним судном у неділю, 18 червня, пише видання.

22 червня повідомлялося, що батискаф перебуває в критичній ситуації через брак кисню, а пошукова операція здійснюється "на межі можливостей". Тоді повідомлялося, що кисень може закінчитися протягом доби.

Американський режисер Джеймс Кемерон, який зняв відомий фільм "Титанік", вражений схожістю в катастрофах лайнера, затонулого 1912 року після зіткнення з айсбергом, і трагедією батискафа "Титан", уламки якого вдалося виявити 22 червня.

Військово-морські сили США виявили "акустичну аномалію, схожу на вибух" лише за кілька годин після того, як "Титан" почав занурення в неділю.

Субмарина OceanGate "Титан" вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 годин.

Довідка:

"Титанік" йшов із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка, коли 14 квітня 1912 року під час перетину Атлантики зіткнувся з айсбергом. За підрахунками, в крижаних водах загинуло 1500 людей.

Від моменту аварії минуло понад 110 років і тільки зараз дайверам з компанії OceanGate Expeditions вдалося зняти унікальні кадри гігантського якоря, якірного ланцюга, одного з казанів та бронзові шпилі.

Учені вважають, що через регулярні занурення корпус корабля може бути повністю зруйнований вже за 40 років.

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