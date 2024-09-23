Не уцелело ничего: появилось видео затонувшего батискафа "Титан"

Кадры обломков затонувшего батискафа Titan компании OceanGate были опубликованы береговой охраной США.

Об этом пишет Futurism.

Батискаф был раздавлен давлением во время погружения к месту аварии "Титаника" в прошлом году, в результате чего погибли все находившиеся на борту 5 человек.

Видео с места аварии батискафа было снято с помощью управляемого дрона береговой охраны. Камера на беспилотнике зафиксировала уничтоженный корпус батискафа, а также сферические купола, установленные на передней и задней части судна.

На видеозаписи видно, что от углеволокна осталось всего несколько черных фрагментов, разбросанных вокруг обломков.

Что известно о крушении "Титана"

Подводный аппарат OceanGate Expeditions исчез в четыре утра 18 июня. На его борту находились состоятельные пассажиры, заплатившие по 250 тысяч долларов за билет. Пропавшая туристическая подлодка в последний раз подавала сигнал, когда находилась над пунктом назначения — "Титаником".

23 июня Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва, когда они погружались в мрачные глубины океана для исследования 111-летних развалин "Титаника". Обломки, найденные на глубине почти 12 500 футов, соответствуют "катастрофической потере давления в камере", что означает, что океанский вес сокрушил ее после того, как "Титан" потерял связь с надводным судном в воскресенье, 18 июня, пишет издание.

22 июня сообщалось, что батискаф находится в критической ситуации из-за нехватки кислорода, а поисковая операция осуществляется "на грани возможностей". Тогда сообщалось, что кислород может закончиться в течение суток.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший известный фильм "Титаник", поражен схожестью катастрофы лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедии батискафа "Титан", обломки которого удалось обнаружить 22 июня.

Военно-морские силы США обнаружили "акустическую аномалию, похожую на взрыв" всего через несколько часов после того, как "Титан" начал погружение в воскресенье.

Субмарина OceanGate "Титан" вмещает одного пилота и четырех человек, а запас кислорода рассчитан на 96 часов.

Справка:

"Титаник" шел из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

С момента аварии прошло более 110 лет, и только сейчас дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось снять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили.

Ученые считают, что из-за регулярных погружений корпус корабля может быть полностью разрушен уже через 40 лет.

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