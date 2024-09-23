Таропрогноз на 23-29 сентября 2024: что карты нам предвещают

Возраст карт Таро составляет более полутысячи лет, однако до сих пор они не потеряли своей актуальности, а трансформировались не только в инструмент гадалок и читателей Таро, но в рабочий инструмент для психологов. Уместно иметь и дома колоду карт Таро, чтобы время от времени заглядывать в вероятное будущее. Предсказывающие карты Таро в течение следующей недели читайте в тарологическом прогнозе от эзотерикины Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о хорошей жизни, согласии, безопасности, традиционных ценностях. Она рассказывает о жизни по правилам, желании постоянства и стабильности, счастливом семейном союзе, материальной безопасности, желании богатства, расцвете личности, успехе во всем. Но, конечно, помните, что без ваших усилий мечты реальностью не станут.

Все слова, которые ассоциируются с этой картой, описывают наши сокровенные желания. Если в расписании появилась эта карта, то впереди период успеха и процветания. Также вы с готовностью придерживаетесь правил, чтобы добиться своего традиционными методами.

Однако в то же время не нужно попадать в кулич традиций. На самом деле вы очень уязвимы и не любите перемен, поэтому вещи из традиционного общества дают ощущение стабильности. Постоянное только одно – изменения в нашей жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта говорит об эмоциональном удовольствии, чувственности, простых радостях жизни, когда мечты становятся реальностью, насыщенной жизни, веселой компанией. Однако в то же время следует помнить об ответственности за последствия наших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь слишком часто мы хотим одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что хотели совсем другого.

А еще вы так довольны собой и своими достижениями, что не можете принять другую точку зрения. Также на жизненном пути вам придется сражаться с собственными слабостями.

Помните, что мечты становятся реальностью, но "цыплят осенью считают".

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, страсть и нетерпение. Также она сообщает определенную черствость, энтузиазм, но пустые обещания, преувеличение правды, нежелание шагнуть навстречу, определенную ненадежность.

Эта карта подсказывает, что у всего есть положительная и отрицательная сторона. И только вы определяете отношение к ситуациям. Пора проявить жажду жизни. Найдите себе дерзость и не бойтесь стать другим человеком.

На своем жизненном пути будьте внимательны к другим людям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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