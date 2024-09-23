Как всегда, эффектная: звезда реалити мини-платьем с цветами подчеркнула загорелые ноги

Папарацци подловили звезду американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмму Эрнан, когда она шла на шоппинг в Лос-Анджелесе.

Блондинка выбрала для своего выхода короткое платье бледно-розового цвета с интересными аппликациями в виде кораллово-черных цветов с большими стразами. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные и загорелые ноги, а также пышную сексуальную грудь.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Лук Эрнан дополнила босоножками цвета металлик и черной стеганной сумкой.

Эмма сделала волнистую укладку, украсив его черным ободком, макияж с розовой помадой и молочный маникюр. Она надела на лицо солнцезащитные очки в стильной белой оправе, уши украсила серьгами-кольцами с камнями, а руки – золотыми браслетами и кольцами.

Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан вышла в свет в белом кружевном топе на тонких бретельках и белых мини-шортах.

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