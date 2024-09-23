На Херсонщині російський дрон атакував "швидку": постраждали фельдшер і водій

У постраждалих виявили вибухові травми та контузії.

Російські військові вранці з дрона атакували автомобіль швидкої допомоги біля села Ромашкове на Херсонщині. Через скидання вибухівки транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Внаслідок вибуху постраждали 58-річний фельдшер і 50-річний водій. У них зафіксовані вибухові травми та контузії. Постраждалих доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, уночі ворог атакував Запоріжжя, завдавши щонайменше сім авіаударів. Унаслідок російської атаки кількість поранених зросла до 16 осіб. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади та автомобілі.

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