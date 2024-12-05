Ворог атакує Чернігівську область: "Шахед" поцілив у будинок

Ворог атакував населений пункт Корюківського району в Чернігівської області безпілотником.

Про це повідомили в Чернігівській обласній держадміністрації.

"Увечері 5 грудня ворожий "Шахед" поцілив у приватний житловий будинок у населеному пункті Корюківського району. На жаль, є поранений місцевий житель – його госпіталізовано до місцевої лікарні", – йдеться у повідомленні.

Для ліквідації наслідків та допомоги на місці працювали всі відповідні служби.

Нагадаємо, ворог "Шахедом" зруйнував будинок у селі Крушинівка, що на Вінничині. Тож через росіян без даху над головою залишилася багатодітна родина.

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