Враг атакует Черниговскую область: "Шахед" попал в дом

Враг атаковал населенный пункт Корюковского района в Черниговской области беспилотником.

Об этом сообщили в Черниговской облгосадминистрации.

"Вечером 5 декабря вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района. К сожалению, есть раненый местный житель — он госпитализирован в местную больницу", — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий и пособий на месте работали все соответствующие службы.

Напомним, враг "Шахедом" разрушил дом в селе Крушиновка Винницкой области. Поэтому из-за россиян без крова осталась многодетная семья.

Читайте также: