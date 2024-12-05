Враг атакует Черниговскую область: "Шахед" попал в дом

В результате удара ранен местный житель.
Враг атаковал населенный пункт Корюковского района в Черниговской области беспилотником.
Об этом сообщили в Черниговской облгосадминистрации.
"Вечером 5 декабря вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района. К сожалению, есть раненый местный житель — он госпитализирован в местную больницу", — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий и пособий на месте работали все соответствующие службы.
Напомним, враг "Шахедом" разрушил дом в селе Крушиновка Винницкой области. Поэтому из-за россиян без крова осталась многодетная семья.
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