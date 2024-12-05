В Херсонской области РФ атаковала бригаду электромонтеров: есть погибший

В Херсонской области 3 декабря во время ремонта поврежденных электросетей бригаду волонтеров-электромонтеров обстреляла армия РФ. В результате обстрела погиб электромонтер Андрей Иващук.

Об этом сообщила Белозерская военная администрация.

"С глубокой болью сообщаем, что от российских снарядов погиб наш Андрей Иващук. Он был не просто мастером своего дела, а настоящим примером человечности. У него остались дети и внук, которые всегда будут помнить дедушку как героя", – говорится в сообщении.

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Ранения получили Руслан Данюк и Олег Криничный, четвертый монтер Александр Серчишин не ранен.

Напомним, человек, который 2,5 года провел в тайной тюрьме ФСБ Российской Федерации в оккупированном Симферополе и вернулся в Украину, рассказал, что видел там похищенного городского голову Херсона Игоря Колихаева.

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