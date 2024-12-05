На Херсонщині РФ атакувала бригаду електромонтерів: є загиблий

У Херсонській області 3 грудня під час ремонту пошкоджених електромереж бригаду волонтерів-електромонтерів обстріляла армія РФ. Унаслідок обстрілу загинув електромонтер Андрій Іващук.

Про це повідомила Білозерська Військова Адміністрація.

"З глибоким болем повідомляємо, що від російських снарядів загинув наш Андрій Іващук. Він був не просто майстром своєї справи, а справжнім прикладом людяності. У нього залишилися діти і онук, які завжди пам’ятатимуть дідуся як героя", – йдеться в повідомленні.

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Поранення отримали Руслан Данюк і Олег Криничний, четвертого монтера Олександра Серчишина не поранено.

Нагадаємо, людина, яка 2,5 роки провела в таємній в'язниці ФСБ Російської Федерації в окупованому Сімферополі та повернулася в Україну, розповіла, що бачила там викраденого міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

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