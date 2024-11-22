Україна отримала систему ППО NASAMS від Канади

Новітня система ППО від Канади вже в Україні.

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, передає Укрінформ.

“Не можу розкрити більше деталей щодо цього через операційну безпеку, але ми нарешті мали змогу доставити її”, – відповів Блер на запитання про терміни передавання обіцяної NASAMS Україні.

Він додав, що нова система ППО “змінить ситуацію, оскільки дозволить українцям захищати свої населені пункти”.

Як повідомляв ТСН.ua раніше, про відправлення першої системи ППО NASAMS, замовленої Канадою, повідомляли у Зеленського на початку листопада.

Варто нагадати, що Канада оголосила про намір передати Україні систему ППО NASAMS вартістю понад 300 мільйонів доларів США 10 січня 2023 року. Оригінальні домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, натомість Америка укладе прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною.

Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України. Втім, втілення цього проєкту зіткнулося з низкою бюрократичних перешкод, які сповільнили його реалізацію.

Окрім цього, на виготовлення кожної системи NASAMS необхідно близько двох років.

Нагадаємо, Норвегія також посилить оборону України новими системами NASAMS і винищувачами F-16. Ця допомога буде частиною нового пакету допомоги на суму 500 мільйонів євро.

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