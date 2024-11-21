Канада дозволила компанії Маска тестувати мозкові чипи

Компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону Маску, отримала схвалення на початок клінічного випробування в Канаді пристрою, призначеного для того, щоб паралізовані люди могли використовувати цифрові пристрої лише за допомогою думки.

Про це повідомляє Reuters.

Стартап із виробництва мозкових чипів заявив, що канадське дослідження спрямоване на оцінку безпеки та початкової функціональності імплантату, який дозволяє людям з тетраплегією (параліч усіх чотирьох кінцівок) керувати зовнішніми пристроями подумки.

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Канадська лікарня University Health Network оголосила в окремій заяві, що її заклад у Торонто було обрано для виконання цієї складної нейрохірургічної процедури.

Регуляторний орган охорони здоров’я Канади поки не відповів на запити щодо коментарів з цього приводу.

У США компанія Neuralink вже імплантувала пристрій двом пацієнтам. Компанія стверджує, що пристрій добре спрацював у другого пацієнта, який використовував його, щоб грати у відеоігри та навчитися створювати 3D-об’єкти.

Заснована 2016 року Ілоном Маском і групою інженерів компанія Neuralink також створює інтерфейс мозкового чипа, який після імплантації в череп може допомогти пацієнтам з обмеженими можливостями знову рухатися і спілкуватися, а також відновити зір.

У вересні 2024 року цей американський стартап отримав сертифікат виробника “революційного пристрою” від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США для свого експериментального імплантату, призначеного для відновлення зору.

Нагадаємо, для охорони приватної вілли “Мар-а-Лаго” в Палм-Біч (штат Флорида), яка є основним місцем проживання обраного президента США Дональда Трампа, Секретна служба використовує роботизованих собак-охоронців.

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