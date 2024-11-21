Удар по Дніпру: спецслужби Британії вивчають, чи дійсно РФ застосувала МБР

За словами журналістів, це може бути перший випадок, коли МБР була випущена під час війни.

У Великій Британії спецслужби терміново вивчають, чи дійсно Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) по Дніпру під час сьогодншньої атаки на Україну.

Про це передає The Guardian.

За словами журналістів, це може бути перший випадок, коли МБР була випущена під час війни. Ракети мають радіус дії близько 6000 км, щоб дозволити Росії та США завдавати прямих ударів один одному. Якби вона була запущений з Астраханської області Росії, то пройшла би близько 800 км, щоб досягти своєї цілі.

"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість", – зазначив анонімно, не для протоколу, речник прем'єра Кіра Стармера.

Виступаючи в Палаті громад, Стармер у четвер пообіцяв, що Сполучене Королівство "підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно".

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру.

Окупанти зокрема застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ймовірно, йдеться про РС-26 "Рубіж".

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