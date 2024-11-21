РФ атакувала Україну імітатором ядерного бойового заряду – експерт

Якщо ворог справді запустив по Дніпру МБР, то "це просто репетиція ядерного удару по Україні".
Судячи з повідомлення Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала Україну 21 листопада імітатором ядерного бойового заряду.
Таку думку головний редактор видання Defense Express Олег Катков висловив у інтерв'ю Radio NV.
Катков сказав, що дуже хотів би поставити більше запитань представнику командування Повітряних сил щодо повідомлення про ракетний удар по Україні.
"Тому що насправді йдеться про те, що Україна була атакована імітатором ядерного бойового заряду. Найімовірніше, це припущення", – заявив експерт.
Він пояснив, що у повідомленні ПС згадується, що по Дніпру з Астраханської області Росії було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.
"Тобто я читаю це так, що з Астраханської області РФ, де знаходиться полігон Капустин Яр, де вчора, за непідтвердженою інформацією, була розгорнута система РС-26 "Рубеж", яка належить до ракети міжконтинентальної середньої дальності, і саме вона здійснила пуск по Україні", – розповів Катков.
Він акцентував, що будь-яка МБР призначена для завдавання ядерного удару.
"Тому це дуже серйозне повідомлення, яке, можливо, я неправильно прочитав (я сподіваюся, що я його неправильно читаю), і насправді там був пуск кудись у бік Кури на Камчатці, де вони випробовують свої балістичні ракети. Інакше це просто репетиція ядерного удару по Україні", – заявив експерт.
Нагадаємо, в МЗС України заявили, що очікуються висновки експертів про точний тип нової ракети, яку Росія застосувала 21 листопада, і яка мала всі льотно-технічні характеристики МБР.
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