РФ атакувала Україну імітатором ядерного бойового заряду – експерт

Якщо ворог справді запустив по Дніпру МБР, то "це просто репетиція ядерного удару по Україні".

Судячи з повідомлення Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала Україну 21 листопада імітатором ядерного бойового заряду.

Таку думку головний редактор видання Defense Express Олег Катков висловив у інтерв'ю Radio NV.

Катков сказав, що дуже хотів би поставити більше запитань представнику командування Повітряних сил щодо повідомлення про ракетний удар по Україні.

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"Тому що насправді йдеться про те, що Україна була атакована імітатором ядерного бойового заряду. Найімовірніше, це припущення", – заявив експерт.

Він пояснив, що у повідомленні ПС згадується, що по Дніпру з Астраханської області Росії було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

"Тобто я читаю це так, що з Астраханської області РФ, де знаходиться полігон Капустин Яр, де вчора, за непідтвердженою інформацією, була розгорнута система РС-26 "Рубеж", яка належить до ракети міжконтинентальної середньої дальності, і саме вона здійснила пуск по Україні", – розповів Катков.

Він акцентував, що будь-яка МБР призначена для завдавання ядерного удару.

"Тому це дуже серйозне повідомлення, яке, можливо, я неправильно прочитав (я сподіваюся, що я його неправильно читаю), і насправді там був пуск кудись у бік Кури на Камчатці, де вони випробовують свої балістичні ракети. Інакше це просто репетиція ядерного удару по Україні", – заявив експерт.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що очікуються висновки експертів про точний тип нової ракети, яку Росія застосувала 21 листопада, і яка мала всі льотно-технічні характеристики МБР.

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