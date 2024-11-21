Росіяни окупували Дальнє на Донеччині – DeepState

Росіяни окупували Дальнє на Донеччині. Динаміка боїв за село, на жаль, останні дні була не на нашу користь.

Про це повідомили у DeepState.

"Виродки вже підняли ганчірки в селі, фіксується перебування ворога у всіх куточках селах. Крім того, противник посилює тиск на посадки, що на північ та південь від Дальнього, продовжуючи рухатися в бік Успенівки", – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, аналітики оновили мапу бойових дій на сході України. Росіяни намагаються рухатися вперед. Зокрема, ворог просунувся в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього.

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