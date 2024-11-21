Батько поставив сина на гречку: чоловік поплатився за таке "виховання"

В Івано-Франківський області на 170 грн оштрафували батька, який за допомогою насильства "виховував" свого малолітнього сина.

Про це йдеться у постанові Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, чоловік 24 жовтня 2024 року покарав сина. Він "поставив на коліна на гречку, внаслідок чого на колінах дитини утворилися садна та була завдана шкода фізичного здоров`ю потерпілого".

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його оштрафували на 170 грн. Також він повинен сплатити 605 грн судового збору.

Постанова суду

Нагадаємо, на Тернопільщині через молитву бабуся катувала онука.

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