Правозахисники Amnesty International обурилися через рішення Байдена передати зброю Україні: про що йдеться

В четвер, 21 листопада, коли Росія вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою, представник міжнародної правозахисної організації Amnesty International закликав адміністрацію президента США Джо Байдена переглянути рішення щодо надання Україні протипіхотних мін.

Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті організації.

Директор Amnesty International США з адвокації в Європі та Центральній Азії Бен Лінден назвав рішення американського президента “необачним”, оскільки “протипіхотні міни збільшують ризик завдавання шкоди цивільним особам".

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“Протипіхотні наземні міни за своєю суттю є невибірковою зброєю, яка калічить і вбиває мирних жителів ще довго після закінчення конфлікту і їй не повинно бути місця в арсеналі жодної країни”, – йдеться в його заяві.

Amnesty International закликала адміністрацію Байдена переглянути своє рішення, щоб "захистити цивільне населення від невибіркової шкоди, яку неодмінно спричинить використання цих наземних мін".

“Перед обличчям російської агресії, яка триває, включно з убивствами та пораненнями українських дітей, наземні міни не є відповіддю на захист мирних жителів”, – вважають правозахисники.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що його країна передає Україні протипіхотні міни у зв'язку зі зміною тактики російської армії.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ у серпні 2022 року правозахисна організація Amnesty International цинічно звинуватила ЗСУ в розташуванні техніки та зброї в житлових районах. Після скандалу, яку викликала така заява, ця організація звинуватила Росію у злочинах проти людяності та закликала до розслідування.

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