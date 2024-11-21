"Укренерго" оновило інформацію щодо відключень: які є зміни

Сьогодні, 21 листопада, змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання. Це стосується більшості областей.

Про це повідомляє "Укренерго".

Надалі вони будуть застосовуватись так:

14:00 – 19:00 — три черги відключень

19:00 – 22:00 — одна черга відключень

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби", - зазначили в Укренерго.

Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго

"Будь ласка, коли світло повертається за графіком, споживайте електроенергію ощадливо", - вчергове попросили українців.

Раніше у Києві та області оновили графіки відключень на 21 листопада. За вказівкою Укренерго до 11:00 додалась +1 черга відключень.

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