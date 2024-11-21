"Укренерго" оновило інформацію щодо відключень: які є зміни

У разі зміни ситуації українців інформуватимуть додатково.
Сьогодні, 21 листопада, змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання. Це стосується більшості областей.
Про це повідомляє "Укренерго".
Надалі вони будуть застосовуватись так:
- 14:00 – 19:00 — три черги відключень
- 19:00 – 22:00 — одна черга відключень
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби", - зазначили в Укренерго.
Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго
"Будь ласка, коли світло повертається за графіком, споживайте електроенергію ощадливо", - вчергове попросили українців.
Раніше у Києві та області оновили графіки відключень на 21 листопада. За вказівкою Укренерго до 11:00 додалась +1 черга відключень.
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