В Україні знову екстрено відключили світло: що відомо (відео)

До України повернулися екстрені відключення світла! Вранці 21 листопада у Києві та низці областей відключили електроенергію. А причиною стали російські ракети, які кружляли у повітряному просторі України і таки накоїли біди. Всі подробиці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Масована атака

21 листопада російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Спершу тривогу по всій країні оголосили вночі. Військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К та літаки Ту-95. Близько 6:30 перші ракети увійшли в повітряний простір країни. Окупанти запустили крилаті ракети. Вони маневрували між областями, зрештою вибухи пролунали на Дніпропетровщині – про це повідомив очільник області Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що агресор масовано атакував область.

“На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталися дві пожежі”, – зазначив він.

Екстрені відключення

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А вже згодом неприємну новину повідомили у пресслужбі ДТЕК. Через ранкову атаку ворога у низці областей запровадили екстрені відключення електроенергії. У повідомленні йдеться, що без світла через атаку Росії залишилися Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області. Ці заходи відбуваються за вказівкою "Укренерго". Крім того, обленерго повідомили про екстрені відключення світла у Чернівецькій, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. Втім, за оновленими даними, на Житомирщині екстрені відключення вже скасовано. А тим часом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні взагалі скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів.

“Енергетики готуються до скасування аварійних та стабілізаційних відключень. Але потрібно бути готовими, що ситуація в енергосистемі може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками. Уважно слідкуйте за наступними повідомленнями!” – зазначили у КОВА.

У КМВА додали, що станом на 08:30 21 листопада аварійні відключення електроенергії у столиці скасовані. А вже за годину в "Укренерго" повідомили, що всі застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення скасовані. Надалі 21 листопада у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі: 08:00 – 19:00 – дві черги відключень, 19:00 – 22:00 – одна черга відключень. Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

Нові графіки відключень

Нагадаємо, нещодавно у ДТЕК заявили про нові графіки відключень світла у декількох областях. Отже, діятимуть вони у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. ДТЕК повідомляє, що графік складатиметься з двох зон: світла – електрика є, темна зона – світло відсутнє. Тобто, не буде світло-сірої зони. В ДТЕК вважають, що це дозволить українцям точніше планувати свій час на день. Оновлюватися графік буде щодня. Водночас старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті оператора системи розподілу.

А ось як довго українці знову житимуть “за графіком” – спрогнозував експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. За його словами, ймовірно у Києві та Київській області вже найближчими днями скасують графіки відключення електроенергії. В ефірі "Новини.LIVE" 18 листопада він зазначив, що столиця та Київська область не є окремими підсистемами енергетики України, а є частиною єдиної мережі. Тому в системі є дефіцит електроенергії, хоча в Києві та області немає уражень критичних об’єктів.

Коли Київ буде без відключень?

Експерт також зазначив, що температура повітря найближчими днями відновлення суттєво не затримає. Все буде залежати саме від швидкості ремонтних робіт. Інший експерт Олександр Харченко 18 листопада в ефірі "Київ24" зазначив, що Київ щонайбільше через 10-12 днів уже буде без відключень світла. Відключення світла в областях України не будуть однакові. Дуже складна ситуація на Одещині та в Сумах. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ24" зазначив, що період відновлення енергооб'єктів в цих регіонах триватиме довше, ніж у середньому по країні.

Масована атака залишила Одесу без світла!

Також Харченко дав прогноз щодо відключень у разі похолодання в Україні до -10...-12°C, бо ситуація така, що щойно відновили якісь елементи генерації та передачі, як у них "прилітає". Це ніби змагання російських ракет з нашою здатністю відновлювати. Експерт зауважив, що за температури -10...-12°C одна черга відключень точно знадобиться. Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки 17 листопада в Одесі виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Багато мешканців залишилися без світла, води та тепла. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 20 листопада на Одещині діють стабілізаційні відключення електроенергії. Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання відновлено.

"На жаль, через наслідки обстрілів є аварійні ситуації на лініях електропередач, у житлових будинках; наявні розриви тепломереж, які усуваються аварійними службами. В області розгорнуто 674 пункти незламності. За останні чотири дні їх відвідало понад 35 тисяч людей. Основна причина аварій – перевантаження ліній, яке виникає через масове одночасне використання електроприладів після підключення будинків до мережі", – сказав Кіпер.

Що буде зі світлом взимку?

Тим часом ексміністр палива та енергетики Іван Плачков в етері "Вечір.LIVE" розповів, що взимку в Україні можливі різні сценарії відключення електроенергії. Вибір сценарію знову ж таки залежить від кількох факторів: наскільки теплою чи холодною буде зима, та чи поновлять окупанти масовані атаки на енергосистему. У кращому разі електроенергія може бути відключена лише на кілька годин на добу під час проведення ремонту або коли температура опуститься до мінус п’яти градусів. Цей сценарій передбачає відносно теплу зиму.

У разі холодної зими (-18°C…-25°C) та за умови відсутності масованих атак віялові та стабілізаційні відключення триватимуть по 4-6 годин.

Песимістичний сценарій: холодна зима і безпрецедентні масовані атаки. У цьому разі можливі тривалі, непередбачувані відключення на кілька діб для захисту енергосистеми.

Плачков додав, що енергетики намагатимуться врятувати енергосистему і відключатимуть світло стільки, скільки потрібно, нікого не питаючи.

Зеленський про зиму

А тим часом Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо" заявив, що цьогоріч Україна готова до зими краще, ніж у попередні роки війни.

За словами Зеленського, відбулася, зокрема, децентралізація енергетичної мережі і зв'язку. Він також розповів, що Україна сьогодні має домовленості щодо ракет для різних систем ППО, "але цього недостатньо".

Президент додав, що, за даними розвідки, Росія буде продовжувати здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво для того, щоб спричинити блекаути.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА! Яким областям дісталося найбільше?

Нагадаємо, зранку 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" по Україні. Це сталося під час атаки на Дніпро.

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