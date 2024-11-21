В Україні засудили фотографа через його світлини

У Кропивницькому до іспитового терміну засудили фотографа через відверті світлини, які він надсилав своїм клієнткам.

Про це йдеться у вироку Кіровського районного суду м. Кропиницького (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, чоловік під час спілкування у "Телеграм" надіслав клієнтці інтимні фото, на яких була невідома жінка. Під час обшуку на його телефоні та комп'ютері правоохоронці знайшли схожі пікантні світлини.

На суді чоловік провину заперечив, але відмовився свідчити.

Одна із свідків розповіла, що вона шукала фотографа для фотосесій та написала підсудному. Проте коли дізналась, що він робить світлини у стилі ню, то відмовилась. Чоловік переконував її, що фото ніхто не побачить та навіть запропонував заплатити дівчині, проте це її не переконало. Схожі свідчення дали й інші клієнтки фотографа. Дехто з них стверджував, що нібито не отримував пікантних фото, проте у слідства були інші дані.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 301, ч.3 ст. 301 КК України та засудив його до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, 14-річна дівчина з Вінниччини завагітніла після сексу з дорослим чоловіком.

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