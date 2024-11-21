Велика Британія готова воювати з РФ у Східній Європі: генерал назвав умову

Заява Роба Маговена пролунала під час його виступу в оборонному комітеті британської Палати громад.

Заступник начальника штабу оборони Британії генерал-лейтенант Роб Маговен завив, що британська армія готова вступити в бій з російськими військами "вже сьогодні", якщо Кремль наважиться віддати наказ і вдертися на територію однієї з країн НАТО на східному фланзі Альянсу.

Про це пише Politico.

Заява Маговена пролунала під час його виступу в оборонному комітеті британської Палати громад у четвер, 21 листопада.

"Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері. Я не думаю, що будь-хто в цьому залі повинен мати якісь ілюзії щодо того, що якби росіяни вдерлися до Східної Європи сьогодні ввечері, то ми б зустрілися з ними в цьому бою", – запевнив генерал.

Видання зазначає, що попри жорсткі заяви Маговена, військовий потенціал Великої Британії в разі ескалації конфлікту в Європі викликає сумніви. Про проблеми в армії та необхідність модернізації озброєння говорив минулого місяця міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, зазначаючи, що стан збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали".

Водночас Маговен у відповідь на запитання депутатів повідомив, що британська армія має "низку оперативних ризиків та оперативних переваг". Генерал додав, що раніше вже говорив про необхідність збільшити бойовий потенціал Королівських збройних сил.

Нагадаємо, лінія фронту "зараз менш стабільна, ніж будь-коли" від перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року. На засіданні спеціального комітету з оборони Джон Гілі описав похмуру картину ситуації в Україні.

Читайте також: