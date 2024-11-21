Довелось вирізати з автомобіля: в Уманському районі сталася ДТП

Постраждалих госпіталізовано до лікувального закладу.

Поблизу села Краснопілка Уманського району сталась ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок пригоди травмовано водія та пасажира автомобіля Toyota.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Черкаській області.

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Рятувальним відділенням проводились роботи з деблокування пасажира з понівеченого легковика, відключення акумуляторної батареї та газобалонного обладнання.

Нагадаємо, у Чернігові поліція затримала водія, який збив жінку-пішохода та втік з місця ДТП.

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