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Пришлось вырезать из автомобиля: в Уманском районе произошло ДТП

Пришлось вырезать из автомобиля: в Уманском районе произошло ДТП

Последствия ДТП / Фото: Управление ГСЧС в Черкасской области

Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.

Вблизи села Краснопилка Уманского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия травмирован водитель и пассажир автомобиля Toyota.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

Спасательным отделением проводились работы по деблокированию пассажира из изуродованной легковушки, отключению аккумуляторной батареи и газобаллонного оборудования.

Напомним, в Чернигове полиция задержала водителя, который сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП.

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