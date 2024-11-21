Пришлось вырезать из автомобиля: в Уманском районе произошло ДТП

Вблизи села Краснопилка Уманского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия травмирован водитель и пассажир автомобиля Toyota.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

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Спасательным отделением проводились работы по деблокированию пассажира из изуродованной легковушки, отключению аккумуляторной батареи и газобаллонного оборудования.

Напомним, в Чернигове полиция задержала водителя, который сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП.

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