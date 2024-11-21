Пришлось вырезать из автомобиля: в Уманском районе произошло ДТП

Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.
Вблизи села Краснопилка Уманского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия травмирован водитель и пассажир автомобиля Toyota.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.
Спасательным отделением проводились работы по деблокированию пассажира из изуродованной легковушки, отключению аккумуляторной батареи и газобаллонного оборудования.
Напомним, в Чернигове полиция задержала водителя, который сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП.
Читайте также: